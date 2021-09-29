كل ما تريد معرفته عن البعثة التجارية المصرية فى زامبيا

كتب – إسلام سعيد

بعد أن انتهت البعثة التجارية المصرية في زامبيا التي نفذها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، يقدم اليوم السابع أهم المعلومات عن البعثة التجارية وأبرز نتائجها.

لماذا تم توجيه البعثة إلى زامبيا؟

البعثة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية، وحققت البعثة التجارية المصرية للصناعات الهندسية لدولة زامبيا نتائج إيجابية تضمنت تعريف الشركات المصرية بطبيعة السوق الزامبي ومزاياه علاوة على تعريف مجتمع الأعمال الزامبي بالقدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات المصرية، وقدرتها على منافسة أهم الدول المصدرة لزامبيا من المنتجات المماثلة.





كم عدد الشركات في بعثة زامبيا؟



وقد أكد أحدث تقرير تلقته نيفين جـامع وزيرة التجارة والصناعة من المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا حول نتائج الزيارة أن البعثة التجارية ضمت 15 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية وتعمل في مجالات إنتاج الأجهزة المنزلية، والآلات والمعدات الزراعية والمباني مسبقة التصنيع، وبطاريات السيارات، والأدوات والمنتجات الكهربائية وذلك خلال الفترة 19 - 22 سبتمبر الجاري.

أبرز أنشطة البعثة المصرية؟

وأوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجارى أن الزيارة تضمنت عقد منتدى روابط الأعمال بمشاركة الشركات المصرية و45 شركة زامبية عاملة في القطاعات المستهدفة، وذلك بهدف تشبيك الشركات المصرية مع الشركات الزامبية من خلال عقد إجتماعات أعمال ثنائية، وكذا تعريف الشركات المصرية بأهم ملامح بيئة وحوافز الاستثمار في زامبيا، كما تضمنت الزيارة قيام الشركات المصرية بزيارات ميدانية لمقار الشركات الزامبية لبحث فرص التعاون المشترك والتعرف على إحتياجاتها من المنتجات المصرية

وأضاف رئيس التمثيل التجارى أن وزيرة التجارة والصناعة قد وجهت المكتب التجاري في لوساكا بالمتابعة مع كل المجلس التصديري للصناعات الهندسية والشركات المصرية أعضاء البعثة وكذا الشركات الزامبية للوقوف على مستجدات التعاون المشترك وبذل كافة الجهود اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الزيارة خلال الفترة القادمة.

وأوضح محمد عبد الله رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة لوساكا ان الزيارة اسفرت عن ردود أفعال إيجابية من جانب الشركات المصرية ونظيرتها الزامبية، خاصة مع وجود العديد من الفرص المتاحة للتعاون والتي يمكن البناء عليها خلال الفترة القادمة لتعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الهندسية إلى زامبيا والتي تمثل حالياً نسبة 15% من إجمالي الصادرات المصرية إلى زامبيا التي بلغت في عام 2020 نحو 15 مليون دولار.