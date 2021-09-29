كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تستعد لاستقبال العام الجامعى الجديد

كتب محمد صبحى

تستعد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، لبداية العام الجامعي الجديد مع وضع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حيث تبدأ الكلية العام الجامعي الجديد في ظل حضور كامل للطلاب وانتظام للعملية التعليمية.



أوضح الدكتور ماجد نجم فى بيان أن الجامعة وكلياتها تستعد من خلال العديد من الآليات التي تضمن سلامة الطلاب بداية من إجراءات الكشف الطبي وتطعيم الطلاب الجدد وطلاب السنوات النهائية، للمساهمة في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول بدون ارتداء الكمامة الطبية.



وتوضح الدكتورة ميسون قطب أنه تم الاستعداد من خلال عمل تجديد وإعادة صيانة للمظلات الواقية من الشمس في فناء الكلية تحت إشراف الدكتور محمد شهدي الاستاذ المساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلي، كما تم الانتهاء من صيانة المدرجات الدراسية لرفع كفاءتها .



وأوضحت عميد الكلية انه تم العمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال بوايات التعقيم وتوفير أجهزة قياس الحرارة وتم تخصيص عيادة للتعامل مع الاشتباه بأي حالة «كوفيد 19» تظهر بين الطلبة أثناء الدراسة، والتأكيد على التعقيم اليومي للقاعات الدراسية وكما تم تأمين كافة الوسائل لضمان سلامة الطلاب وتوفير البيئة الآمنة لهم خلال العملية التعليمية.