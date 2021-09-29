اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

كاتدرائية أسوان تستقبل المعزين فى وفاة الأنبا هدرا.. صور

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:18 م
كاتدرائية أسوان تستقبل المعزين فى وفاة الأنبا هدرا.. صور
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت كاتدرائية أسوان، القيادات السياسية والأمنية والطبيعية بالمحافظة، مساء اليوم الأربعاء، لتلقي واجب العزاء في الراحل الأنبا هدرا مطران أسوان، الذي وافته المنية أول أمس الأثنين، عن عمر يناهز 81 عامًا.
 
وشهدت كاتدرائية الأرثوذكس بمدينة أسوان قداس وصلاة الجنازة على نيافة الأنبا هدرا وذلك بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة ، والأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس ، والأباء والكهنة والقساوسة ، بجانب قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، فضلاً عن القيادات العسكرية والتنفيذية.
 
وقدم اللواء أشرف عطية تعازيه لأسرة الأنبا هدرا ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأيضاً لشعب الكنيسة الأرثوذكسية في هذا المصاب الأليم ، مؤكداً على أننا جميعاً نودع اليوم الأنبا هدرا بالحزن على رحيل هذه القامة والقيمة الدينة والوطنية العظيمة والذى نعتبره رمانة الميزان وحائط الصد في الأزمات ، ولم شمل المجتمع الأسوانى .
 
received_118934887104242
 

received_255565716481126
 

received_297749745064590
 

received_457619658813516
 

received_577846926692938
 

received_831423600882734
 

received_910908869828361
 

received_1300709310380227
 

received_3171573396458233
 

 


الانبا هدرا

مطران اسوان

وفاة الانبا هدرا

عزاء الانبا هدرا

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت ينعى الأنبا هدرا مطران أسوان

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:50 م

أسوان تودع الأنبا هدرا.. المسيحيون والمسلمون يستقبلون جثمان الراحل فى المطار.. محافظ أسوان يشارك في قداس وصلاة الجنازة ويقدم تعازيه لأسرته.. ويؤكد: نودع قامة وقيمة دينية ووطنية.. وقيادات الأقصر ينعون الفقيد

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:30 م

وصول جثمان الأنبا هدرا لكنيسة أسوان وسط حشود من المودعين.. صور

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:10 ص

10 معلومات عن الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها بعد إشرافه على مطرانية أسوان

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة