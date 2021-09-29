كاتدرائية أسوان تستقبل المعزين فى وفاة الأنبا هدرا.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

استقبلت كاتدرائية أسوان، القيادات السياسية والأمنية والطبيعية بالمحافظة، مساء اليوم الأربعاء، لتلقي واجب العزاء في الراحل الأنبا هدرا مطران أسوان، الذي وافته المنية أول أمس الأثنين، عن عمر يناهز 81 عامًا.

وشهدت كاتدرائية الأرثوذكس بمدينة أسوان قداس وصلاة الجنازة على نيافة الأنبا هدرا وذلك بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة ، والأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس ، والأباء والكهنة والقساوسة ، بجانب قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، فضلاً عن القيادات العسكرية والتنفيذية.

وقدم اللواء أشرف عطية تعازيه لأسرة الأنبا هدرا ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأيضاً لشعب الكنيسة الأرثوذكسية في هذا المصاب الأليم ، مؤكداً على أننا جميعاً نودع اليوم الأنبا هدرا بالحزن على رحيل هذه القامة والقيمة الدينة والوطنية العظيمة والذى نعتبره رمانة الميزان وحائط الصد في الأزمات ، ولم شمل المجتمع الأسوانى .