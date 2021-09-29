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قناة السويس تشهد أعلى معدل عبور يومى للسفن العابرة فى تاريخها بـ87 سفينة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:28 م
قناة السويس تشهد أعلى معدل عبور يومى للسفن العابرة فى تاريخها بـ87 سفينة السفن خلال عبورها قناة السويس
الإسماعيلية - صبرى غانم

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صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الأربعاء، أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 38 سفينة بحمولات صافية قدرها 2 مليون طن، فيما عبرت 49 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.8 مليون طن.

وأكد رئيس الهيئة، وفق بيان اليوم، على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المتغيرات المختلفة التي تشهدها حركة التجارة العالمية بعد زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة بفضل مشروع قناة السويس الجديدة، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة في ظل ما يحظى به هذا الملف من اهتمام بالغ من القيادة السياسية، موجهاً الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لهيئة قناة السويس ومشروعاتها المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وشعب مصر العظيم.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة MSC ISTANBUL  بحمولة كلية 182 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب  والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات MSC ANNA  التي ترفع علم ليبيريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 203 ألف طن في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة، سجلت اليوم الأربعاء، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث عبرت 18سفينة حاويات و26 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 18 سفينة من ناقلات البترول الضخمة، فضلا عن عبور 10 سفن من ناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، و15 سفينة من الأنواع المختلفة الأخرى.

   

الفريق أسامة ربيع _ رئيس هيئة قناة السويس
الفريق أسامة ربيع _ رئيس هيئة قناة السويس

  السفن المارة بقناة السويس (2)

السفن المارة بقناة السويس

 

السفن خلال عبورها قناة السويس (2)
السفن خلال عبورها قناة السويس 

 

السفن خلال عبورها قناة السويس (3)
السفن خلال عبورها قناة السويس

 

السفن خلال عبورها قناة السويس (1)
السفن خلال عبورها قناة السويس 

 

السفن المارة بقناة السويس (1)
السفن المارة بقناة السويس

قناة السويس

هيئة قناة السويس

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