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قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لإقامة عدد من المشروعات

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 04:32 م
قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لإقامة عدد من المشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 421 لسنة 2021 بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة  ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي لصالح القوات المسلحة.
 
كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 422 لسنة 2021 بتخصيص مساحة 16.42 فدان بناحية الزعفرانة محافظة البحر الاحمر من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها في غقامة منطقة تسهيلات برية جديدة.
 
وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 423 لسنة 2021 بغنهاء التخصيص للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 19.92 فدان ناحية محافظة البحر الأحمر ويعاد تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة.
 
كما أصدر القرار رقم 424 لسنة 2021 بتعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي شمال وجنوب سيناء وتخصيص  قطعني أرض من المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها كحدود لمطار طابا وحدود نطاق أمن للمطار.
 
 
نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية .
 

 


السيسي

قرارات جمهورية

الجريدة الرسمية

اراضي الدولة

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