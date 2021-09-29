اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل التيار الكهربائى عن بعض مناطق مدينة بنى سويف 6 ساعات للصيانة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن بعض مناطق مدينة بنى سويف 6 ساعات للصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى عن مناطق "ميدان الزراعيين، الحميات، شارع المؤسسة" بمدينة بنى سويف، اليوم، الأربعاء، 29 سبتمبر، من الساعة 7 صباحا، حتى الساعة 12ظهراً، نظرا لإجراء أعمال صيانة بمغذى المخبز الآلى الذى يخدم تلك المناطق.

ويتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.


فصل الكهرباء

محافظه بنى سويف

كهرباء بنى سويف

قطع الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة