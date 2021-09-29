فصل التيار الكهربائى عن بعض مناطق مدينة بنى سويف 6 ساعات للصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى عن مناطق "ميدان الزراعيين، الحميات، شارع المؤسسة" بمدينة بنى سويف، اليوم، الأربعاء، 29 سبتمبر، من الساعة 7 صباحا، حتى الساعة 12ظهراً، نظرا لإجراء أعمال صيانة بمغذى المخبز الآلى الذى يخدم تلك المناطق.

ويتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.