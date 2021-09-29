علاج 3891 حالة مرضية فى 8 قوافل طبية بالوادي الجديد ضمن "حياة كريمة"

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

نفذت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، 8 قوافل طبية مجانية في 4 مراكز إدارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقعت من خلالها الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ 3891 مواطنًا بهذه المراكز وقراها.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح صحفى ، اليوم الأربعاء، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح محروس أنه جرى تنظيم القوافل الطبية بشكل مجاني لخدمة 8 قرى بالمحافظة على مدى شهر سبتمبر 2021 المنقضي، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية لـقريتين بمركز الخارجة هي (فلسطين – الجزائر)، وقريتين بمركز باريس هي (الأربعين 4 -عدن)، وقريتين بمركز بلاط هما " مرزوق – البشندي"، وقريتين بمركز الداخلة هما " الجديدة – عزب القصر" مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس " كورونا" حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن تنفيذ القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.