اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:27 م
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طقس خريفى ونشاط للرحلات البحرية بالبحر الأحمر وضعف الإقبال على الشواطئ.. لايف

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:12 م
طقس خريفى ونشاط للرحلات البحرية بالبحر الأحمر وضعف الإقبال على الشواطئ.. لايف رحلات بحرية بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت شواطئ مدينة الغردقة اقبال ضعيف من المواطنين عليها مع حلول انتهاء فصل الصيف، وانخفاض درجات الحرارة، بينما شهدت الرحلات البحرية المختلفة نشاط مكثف أثناء ابحارها للجزر البحرية المختلفة.

فيما شهدت نسب الاشغال بفنادق البحر الأحمر ارتفاع المعدلات وخاصة بعد وصول عدد كبير من الجنسيات المختلفة مرة اخري للبحر الأحمر بعد انقطاع دام لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا .

وأكد أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن مدينة مرسي علم وشرم الشيخ تستعد لاستقبال السياحة الايطالية مرة أخري بعد انقطاع دام لعامين بسبب كورونا.

وأضاف الخبير السياحي، لـ"اليوم السابع"، أن وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانزا وقع مرسوم بعودة السياحة الايطالية الي عدة وجهات من بينها مصر من خلال ممرات سياحية أمنة من فيروس كورونا علي اساس تجريبي ومن خلال بروتوكولات امنية دقيقة لوجهات سياحية خارج الاتحاد الاوروبي من بينها مصر مقصورة علي المناطق السياحية في شرم الشيخ ومرسي علم.

 

رحلات بحرية بالبحر الاحمر (2)
رحلات بحرية بالبحر الاحمر (2)

 

رحلات بحرية بالبحر الاحمر (1)
رحلات بحرية بالبحر الاحمر (1)

 

طقس خريفي بالبحر الاحمر
طقس خريفي بالبحر الاحمر

 

اقبال علي الرحلات البحرية بالبحر الاحمر
اقبال علي الرحلات البحرية بالبحر الاحمر

 

 

 

 


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