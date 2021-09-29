طقس الخليج.. استمرار هطول الأمطار بالسعودية وحار بالبحرين والكويت

كتب محمد جمال

اختلفت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، في تنبؤات طقس اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021، حيث تتأثر السعودية بالعوالق الترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فيما يسود طقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يؤدي إلى ارتفاع الموج، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الأربعاء، في مملكة البحرين سيكون رطباً مع فرصة بسيطة لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية، ويكون حاراً نسبياً مع بعض السحب خلال النهار. الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار. ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام. درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 95% والصغرى 35%.

الكويت

ليلًا معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة والصغرى تبلغ 25 درجة، ونهارًا حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة والعظمى 41 درجة.