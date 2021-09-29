ضبط 118 مخالفة مرافق وتنفيذ 1175 حكما قضائيا بحملة أمنية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن أستهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة وتم ضبط بندقية الية و3 قضايا مواد مخدرة بقصد الإتجار وتم تنفيذ 1175 حكم قضائيا وتم ضبط 118 قضية مرافق.

جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن

تم تنفيذ الحملة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ففي مجال الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط " 23 " قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 80 جرام ومبلغ 900 جنيهاً وعدد " 2 " هاتف محمول ودراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " حيازة كل من المتهم علي ش م ه - 32 سنة عامل والمتهم أحمد ن م ا 26 سنة عامل ويقيمان بندر جرجا وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم ضبط " 4 " قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 22 جرام ولفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 6 جرامات، و"5" قرص تامول المخدر حيازة المتهم محمد ص م ع 32 سنة عامل ويقيم قسم ثان سوهاج والسابق اتهامه في 7 قضايا مخدرات وسرقة متنوعة وسلاح بدون ترخيص أخرهم القضية مخدرات " والمسجل جنائياً شقي خطر " سرقات عامة نشاط مستمر " وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما تم ضبط قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 10 جرام " 2 " قرص تامول المخدر حيازة المتهم سلطان م ا ا 41 سنة عامل ويقيم بندر جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وأستكملت الحملة أعمالها في مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط " 27 " حكما قضائيا متنوعا وفي مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ " 1175 " حكم وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 118 مخالفة متنوعة وفـي مجال التموين تم ضبط 38 قضية وتم ضبط " 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى عدم إنتظام سجل 21 بترول بمحطة البنزين و" 3 " قضايا عدم الإخطار الشهري عن حصة البوتاجاز و" 4 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و قضية حيازة سلع غير صالحه للإستهلاك الآدمي و قضية غلق محل التموين والتصرف في كمية من السلع التموينية وقضيتى تصرف في كمية من الدقيق البلدي المدعم.