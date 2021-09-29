اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:20 ص
أكرم القصاص
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صحة الإسكندرية تدفع بـ 6 سيارات إسعاف لحريق جليم.. ولا خسائر بشرية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:19 ص
صحة الإسكندرية تدفع بـ 6 سيارات إسعاف لحريق جليم.. ولا خسائر بشرية حريق جليم بالاسكندرية
الإسكندرية _ جاكلين منير

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أكد الدكتور محمد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن حريق مطعم شهير فى جليم شرق الإسكندرية، لم يسفر عن إصابات أو وفيات .

وأشار وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لــ" اليوم السابع "، أنه تم الدفع بــ 6 سيارات إسعاف تحسبا لأى طارئ.

وقد شهدت منطقة جليم بالإسكندرية، حريق هائل صباح اليوم فى مطعم شهير على الكورنيش مباشرة، انتقلت قوات الأمن والدفاع المدنى إلى مكان الحادث للتعامل مع البلاغ.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بوجود حريق فى إحدى المطاعم الشهيرة، تم إبلاغ الحماية المدنية التى دفعت بـ12 سيارة إطفاء مجهزة بمعداتها للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه منعا لانتشاره .

وسيطرت الحماية المدنية على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمعرفه اسباب الحريق وندب الأدله الجنائية.

 

 

 


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