شاهد اللقطات الأولى لانهيار جسر للمشاة على طريق سريع بإقليم بيرم الروسى

كتب محمد شعلان

شهد طريق السيارات الفدرالي "بيرم – يكاتيرينبورج" في إقليم بيرم الروسي، حادث انهيار جسر للمشاة على الطريق السريع أدى إلى مصرع شخصين، ونشرت شبكة روسيا اليوم، أولى لقطات لانهيار جسر للمشاة في إقليم بيرم الروسي.

وأظهرت لقطات الفيديو انهيار جسر المشاة على شاحنتين عملاقتين توفى شخصين بأحداهما، بينما أصيب آخرون وتم نقلهم إلى المستشفى، وطوقت عناصر الإنقاذ المنطقة لمحاولة رفع الجسر المنهار واستخراج السيارات المدمرة من تحت الجسر.



صور السيارات تحت الجسر المنهار



انهيار الجسر على السيارات

وفى وقت سابق، سجل أحد المواطنين الروس المقيمين فى مدن شرقى روسيا لحظة انهيار جسر معلق فوق مجرى مائى بعد عبور سيارة محملة عليه، ونشرت وكالة سبوتنيك الفيديو بعد انتشاره على وسائل اعلام محلية ودولية، وأظهرت لقطات الفيديو الجسر وهو فى حالة تردٍ ويكاد يسقط فى المجرى المائى حتى مرت من عليه السيارة.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظة انهيار الجسر فوق المجرى المائي الممتلئ بكميات كبيرة من المياه بفعل فيضان كبير شرقي روسيا، وحاولت السيارة لحظة عبورها المرور سريعا من الجسر المنهار ولكنها توقفت في المنتصف وفشلت في العبور ليجرف المياه الجسر والسيارة التي وصلت لمنتصف الجسر، ولم يتحمل الجسر الضعيف وزن الشاحنة.