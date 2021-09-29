زحام شديد بكورنيش الإسكندرية إثر الحريق الهائل فى مطعم جليم

الإسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

أغلقت قوات أمن الإسكندرية، طريق كورنيش الإسكندرية، جزئيًا، إثر نشوب حريق هائل صباح اليوم فى مطعم شهير على الكورنيش مباشرة وانتقلت قوات الأمن والدفاع المدنى إلى مكان الحادث للتعامل مع البلاغ.

وتسبب الحريق، في زحام شديد بطريق الحرية، إثر الإغلاق الجزئي الناتج عن الحريق.

كانت دفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بـ12 سيارة إطفاء مجهزة للسيطرة على الحريق المندلع فى أحد الكافيهات بمنطقة جليم على كورنيش الإسكندرية.

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى إحدى المطاعم الشهيرة واندلاع النيران بها وتم إبلاغ الحماية المدنية التى انتقلت بمعداتها للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه منعا لانتشاره.

وسيطرت الحماية المدنية على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمعرفة اسباب الحريق وندب الأدلة الجنائية.