رفع 200 طن تراكمات وأتربة بإدفو وإزالة 66 حالة إشغال خلال حملة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، في محافظة أسوان، بقيادة إبراهيم سليمان، بتنفيذ أعمال رفع التراكمات والمخلفات والأتربة من الشوارع الرئيسية والطرق العامة ومن بينها طريقى القنان ووادى عبادى بإجمالى 200 طن.

وأشار رئيس المدينة، بأنه توازى مع ذلك من خلال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تنفيذ حملات مكبرة إستهدفت إزالة 66 حالة إشغال، بجانب ضبط ومصادرة 80 كرسى، بالإضافة إلى مصادرة نحو طن من الخضروات والفاكهة بالشوارع الرئيسية بالمدينة، لافتاً بأن الوحدة المحلية تقوم أيضاً بأعمال التمهيد للطريق الرئيسى بوسط المدينة والذى شهد تنفيذ الحفر لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالإستمرار فى تنظيم الحملات المكبرة الهادفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة من أجل إستعادة حق الشعب فى أراضيه طبقاً للتعليمات المشددة للرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن، بجانب رفع الإشغالات بالأسواق والشوارع الرئيسية للقضاء على الاختناقات، وإتاحة الفرصة للسيولة المرورية للمارة والمركبات.