اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:29 م
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رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم لصالح المرضى فى بورسعيد

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:39 م
رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم لصالح المرضى فى بورسعيد الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت مديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية ، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

 

 

 

 


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رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم

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