اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جهاز الشروق يتفقد محطات الصرف الصحى للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الشتاء

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:20 ص
رئيس جهاز الشروق يتفقد محطات الصرف الصحى للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الشتاء رئيس جهاز الشروق داخل إحدى محطات الصرف الصحى بالمدينة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية  مدينة الشروق، سير العمل بروافع  الصرف الصحى الرئيسية، ومحطتي المعالجة الثلاثية لمياه الصرف بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمحطات، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع سوء الأحوال الجوية المحتملة.

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أن الجولة تأتى بهدف مراجعة عناصر المنظومة ومدى جاهزيتها لاستقبال تصرفات مياه الأمطار، مضيفاً أنه تم اختبار تشغيل كل رافع على حدة عن طريق مصدر تغذية كهرباء الطوارىء "مولد كهرباء الديزل"، ومراجعة أرصدة خزانات الوقود والبطاريات وطلمبات الرفع ومستوى البيارات ولوحات التحكم والمحولات، والتأكد من جاهزية مصادر الكهرباء البديلة.

كما تابع المهندس عبداللطيف بشارة، سير العمل بمحطتى معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 27 ألف/يوم و60ألف م3/يوم، لاستقبال مياه الصرف الصحي الواردة من المدينة، والتى يتم معالجتها ثلاثياً لإعادة استخدامها فى رى المزروعات والمسطحات الخضراء، حيث تم أيضاً مراجعة المنظومة واستعدادها لاستقبال المياه، وكذا الاختبار العشوائى للمياه المُنتجة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة دون تسجيل أى ملاحظات عليها.

وفى ختام الجولة،  أشاد رئيس جهاز مدينة الشروق، بدور فريق العمل بمنظومة الصرف الصحي والاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار، مؤكداً استمرار المراجعة الدورية بهدف سرعة التعامل فى حالات الطوارىء.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

الامطار

سقوط الامطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جهاز "الشروق" يتفقد محطة مياه الشرب الرئيسية ويوجه بدراسة تنفيذ خزان أرضى

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 10:07 ص

جهاز "الشروق": غلق اتجاه بالطريق الفاصل بين الحيين الأول والتاسع لأعمال المرافق

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:41 ص

جهاز الشروق يشن حملة لإزالة الإشغالات بالمجمعات التجارية ويحرر 12 مخالفة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 10:59 ص

رئيس جهاز "الشروق": فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة لعام 2022 غدا

السبت، 11 سبتمبر 2021 11:27 ص

جهاز "الشروق": تنفيذ 10كم طبقة أسفلت للطرق بحي النادي ضمن أعمال رفع الكفاءة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 10:32 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة