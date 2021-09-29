اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 04:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة قناة السويس يكرم الدكتور أسامة عنتر عميد الطب السابق

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 03:52 م
رئيس جامعة قناة السويس يكرم الدكتور أسامة عنتر عميد الطب السابق رئيس جامعة قناة السويس يكرم الدكتور أسامة عنتر عميد الطب السابق
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرّم الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، خلال ترأسه لمجلس الجامعة والمنعقد اليوم الأربعاء، الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب السابق، وأهدى له درع الجامعة، موجهًا له الشكر بالنيابة عن مجلس الجامعة لما قدمه لكلياته طوال مدة توليه المسؤولية، مشيدا بجهود العمداء السابقين في النهوض بالجامعة، وأن كل عميد يضع لبنة فى كليته ويساهم فى الارتقاء بها وسيشهد تاريخ كل كلية لما صنعه كل عمداءها السابقين.

وأشاد زكى، وفق بيان اليوم، متمنيا للدكتور أسامة عنتر دوام الصحة والعطاء، داعيا عمداء الكليات الحاليين للاقتداء بعمدائهم السابقين في تفانيهم في العمل للنهوض بالجامعة، مؤكدا على أنهم قدوة حسنة تحتذى بها الأجيال الصاعدة، وأن الجامعة تقدر العلماء، وأن التكريم بمثابة لفتة طيبة تجاه الأساتذة الأجلاء الذين قدموا للجامعة الكثير.

 

رئيس جامعة قناة السويس يكرم الدكتور أسامة عنتر عميد الطب السابق
رئيس جامعة قناة السويس يكرم الدكتور أسامة عنتر عميد الطب السابق
جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

 


جامعة قناة السويس

تكريم

الاسماعيلية

قناة السويس

كلية الطب

تكريم عميد الطب

السويس

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:27 م

دورة تدريبية بجامعة قناة السويس بعنوان "تصنيف الجامعات والتدويل"

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:35 م

رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بإدارة الأمن الجامعى.. صور

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:10 م

قوافل جامعة قناة السويس الشاملة تتوجه لقرية الشلوفة بالسويس.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:25 م

رئيس جامعة قناة السويس يشهد افتتاح أعمال التطوير بكلية التربية الرياضية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 03:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة