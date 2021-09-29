الإسماعيلية - صبرى غانم

كرّم الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، خلال ترأسه لمجلس الجامعة والمنعقد اليوم الأربعاء، الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب السابق، وأهدى له درع الجامعة، موجهًا له الشكر بالنيابة عن مجلس الجامعة لما قدمه لكلياته طوال مدة توليه المسؤولية، مشيدا بجهود العمداء السابقين في النهوض بالجامعة، وأن كل عميد يضع لبنة فى كليته ويساهم فى الارتقاء بها وسيشهد تاريخ كل كلية لما صنعه كل عمداءها السابقين.

وأشاد زكى، وفق بيان اليوم، متمنيا للدكتور أسامة عنتر دوام الصحة والعطاء، داعيا عمداء الكليات الحاليين للاقتداء بعمدائهم السابقين في تفانيهم في العمل للنهوض بالجامعة، مؤكدا على أنهم قدوة حسنة تحتذى بها الأجيال الصاعدة، وأن الجامعة تقدر العلماء، وأن التكريم بمثابة لفتة طيبة تجاه الأساتذة الأجلاء الذين قدموا للجامعة الكثير.



رئيس جامعة قناة السويس يكرم الدكتور أسامة عنتر عميد الطب السابق