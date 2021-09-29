اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 06:01 م
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رئيس جامعة طنطا: حريصون على إنشاء مركز "إبداع مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:38 م
رئيس جامعة طنطا: حريصون على إنشاء مركز "إبداع مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، خلال ترأسه للاجتماع الشهرى لمجلس الجامعة، اليوم، حرص الجامعة على التعاون المشترك مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، من خلال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية.

 

أشار رئيس جامعة طنطا إلى دور مركز الإبداع الرقمي فى تدريب وتأهيل طلاب الجامعة على جميع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإمدادهم بمهارات تكنولوجيا المستقبل التى تواكب أحدث الأنظمة المعتمدة دولياً فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن تأهيل خريج يواكب التطور السريع والمتلاحق في مجال سوق العمل.

 

من جانبها، أوضحت الدكتوره هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، خلال كلمتها بمجلس جامعة طنطا أن المعهد يستهدف تقديم عدد من الخدمات لطلاب جامعة طنطا، منها إنشاء مركز للتدريب والإبداع بجامعة طنطا، بغرض تأهيل وتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لمواكبة التطور السريع فى مجالات سوق العمل المصرى.

 

وأضافت أن معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات يقدم مجموعة من المنح التدريبية فى مجالات إنتاج المحتويات الرقمية، والاستشارات المهنية، وبرامج وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تماشياً مع اتجاه الدولة المصرية للتحول الرقمى وإعداد خريج متميز يتناسب مع التحديات التى يفرضها سوق العمل.


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