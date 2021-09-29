رئيس جامعة المنوفية يتابع استعدادات الذكاء الاصطناعى لاستقبال طلاب الفرقة الأولى

المنوفية محمد فتحى

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية استعدادات كلية الذكاء الاصطناعى لاستقبال أول فرقة دراسية بها فى العام الدراسى 2021/ 2022 الذى سيبدأ خلال أيام.

حيث قام مبارك يرافقه المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد الكلية بتفقد جميع المعامل وما تضمه من أحدث أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعى، وتابع استعدادات الكلية لاستقبال طلاب الفرقة الأولى لدراسة مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

رافق رئيس الجامعة الدكتور أسامة مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، الدكتور حاتم محمد عميد الحاسبات والمعلومات، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية.