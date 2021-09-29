رئيس جامعة الأقصر يعلن مواعيد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وشروط القبول بها

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسؤولى المدن الجامعية، لمناقشة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2021-2022، وكذلك الاستعداد لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية، حيث حضر الاجتماع كلا من جمال سيد، أمين عام الجامعة، وعبدالقادر إبراهيم، منسق الجامعة لشئون المدن الجامعية، وعلاء مغازي، مدير الإدارة العامة للمدن الجامعية وعدد من مسؤولي شئون الإقامة بالمدن.

وأعلن رئيس الجامعة مواعيد تسكين طلاب وطالبات الجامعة القدامى والجدد والتي تبدأ اعتبارا من يوم 9 أكتوبر المقبل بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية، ويتم فتح باب التقدم للطلاب الجدد مرحلة ثالثة، بدءا من الأول من أكتوبر حتى 10 من الشهر ذاته.

وشدد الدكتور محمد محجوب على ضرورة إجراء صيانة دورية بصفة مستمرة للمدن الجامعية والتعقيم والتطهير الدوري وعدم قبول أي طالب أو طالبة دون الحصول على لقاح كورونا، وانتهى الاجتماع إلى التوصية بتسكين الطالبات القدامى والحاصلات على تقدير "ممتاز، جيد جدا، جيد" من كلية الفنون الجميلة بمباني المدن الجامعية (الراوي بالأقصر طالبات)، وتسكين الطالبات القدامي والحاصلات على تقدير "ممتاز، جيد جدا، جيد"، مقيمات العام السابق، من باقي الكليات بالمدن الجامعية بمدينة طيبة.

وبشأن الطالبات الجديدات أوصى الاجتماع بتسكين مواليد عام 2004 بالكامل وشهور 12-11-10-9-8-7 من عام 2003 من جميع الكليات بمدينة الراوي بالأقصر طالبات، وكذلك الطالبات الجديدات المحققات لنفس الشروط من كلية السياحة والفنادق يقمن بالمدن الجامعية بطيبة.

أما بخصوص الطلاب الذكور القدامى والجدد، فقد أوصى الاجتماع بتسكين الطلبة الحاصلين على تقدير "ممتاز، جيد جدا، جيد" مقيمي العام السابق، من جميع الكليات بمباني المدن الجامعية للطلبة بطيبة، وكذلك تسكين الطلبة الجدد مواليد عام 2004 بالكامل، وشهور 12-11-10-9 من عام 2003 من جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طلبة بمدينة طيبة.

كما يتم تسكين الطلاب لمن يرغب قبل يوم 15 أكتوبر باليوم إقامة بدون تغذية، يسدد خلالها الطالب أو الطالبة رسوم الإقامة عن الليلة الواحدة مبلغ 10 جنيهات فقط نظير الإقامة فقط بدون تغذية، وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الجامعة، إدارة رعاية الشباب بالإدارة المركزية بتجميع طلبات الالتماسات المقدمة من الطلبة والطالبات وعرضها على اللجنة وذلك لتسكين الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة منها.