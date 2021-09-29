اليوم السابع
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رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية السياحة والفنادق وسير أعمال التشطيبات النهائية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:11 م
رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية السياحة والفنادق وسير أعمال التشطيبات النهائية متابعة سير أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية
الأقصر – أحمد مرعى

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أجرى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاربعاء، جولة ميدانية بمدينة طيبة الجديدة، استهلها بتفقد كلية السياحة والفنادق للوقوف على آخر استعدادات الكلية للعام الجامعي الجديد، رافقه خلالها جمال سيد، أمين عام الجامعة، ووكلاء الكلية وعددا من أعضاء هيئة التدريس.

وتفقد رئيس الجامعة، مكاتب أعضاء هيئة التدريس والمكاتب الإدارية والقاعات الدراسية والمعامل والمكتبة، لمعاينة احتياجات الكلية، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية القاعات الدراسية والمعامل، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بالكلية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لكافة أعمال الصيانة التى تجري داخل الكلية وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

واستكمل رئيس الجامعة جولته بتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية والتي وصلت لمعدلات تنفيذ تخطت الـ70%، حيث تم الانتهاء من تركيب الرخام والكهرباء والسباكة، ومن المقرر أن تبدأ اعمال طلاء الواجهات الرئيسية للكليتين بدءا من الأسبوع المقبل.

واستعرض رئيس الجامعة مع مهندسي المشروع، تصميم الواجهات الرئيسية والتي طلب رئيس الجامعة، أن تصمم على الطراز الفرعوني، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات خلال شهر على الأكثر.

جولة على أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية
جولة على أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية

 

جولة فى كلية السياحة والفنادق بجامعة الاقصر
جولة فى كلية السياحة والفنادق بجامعة الاقصر

 

رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية السياحة والفنادق
رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية السياحة والفنادق

 

متابعة سير أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية
متابعة سير أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية

 


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