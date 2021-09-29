رئيس تصديرى الملابس الجاهزة: نحتاج لزيادة القيمة المضافة بتصنيع محلى للمنتج المصرى

كتب: إسلام سعيد

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن تحرك الصادرات بقطاع الملابس من 1.5 مليار دولار إلى 5 مليار دولار، يحتاج إلى حركة في كافة المسارات السابقة بداية من تهيئة وتسهيل مناخ الاستثمار وتوفير التمويلات بفائدة أقل لإنشاء المصانع وخطوط الإنتاج وتسهيل دخول مستلزمات التصنيع، وهذه العوامل يمكن أن تحرك وتزيد من الصادرات.

وأضافت ماري لويس في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الملابس الجاهزة يحتاج إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بتصنيع محلي، من أول استثمارات البنية الأساسية لصناعة الغزل، وأن الجهد يبدأ من القطن زراعة القطن والحلج والجني والنسيج ومستلزمات الإنتاج لتكون متاحة ومصنعة محليًا، ودعم سلاسل القيمة المضافة، مثل مدينة تدشين النسيج في المنيا، وهذه البنية الرئيسية للنهوض بصناعة الغزل والملابس.

وأوضحت رئيس المجلس التصديرى، أن قطاع الأعمال العام حاليًا يقوم بعملية تطوير عمليات وصناعات الصباغة والنسيج في الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمصنع المصري لا يمكن انفاق المبالغ الضخمة لتدشين خطوط كبيرة للإنتاج في صناعات الصباغة والنسيج، نحتاج هنا مبادرة تمويليه بفائدة ميسرة لتسهيل تدشين خطوط الإنتاج لأن المستثمر يبحث عن الأسواق ذات التكلفة الأقل بدءا من تدشين خط الإنتاج مرورا بتكاليف التصنيع وحتى بدء الإنتاج الفعلي.