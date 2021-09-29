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رئيس الوزراء الأردنى يصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 08:22 م
رئيس الوزراء الأردنى يصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية رئيس وزراء الأردن يصل بيروت ونجيب ميقاتى يستقبله
كتب : أحمد جمعة

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وصل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، مساء الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري.

 

وكان في استقبال رئيس الوزراء الأردنى في مطار رفيق الحريري الدولي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وعدد من المسؤولين، والسفير الأردني في بيروت وليد الحديد.

 

ويبحث رئيس الوزراء الأردني مع المسؤولين اللبنانيين خلال الزيارة التي يرافقه خلالها عدد من الوزراء العلاقات الثنائية بين الأردن ولبنان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة.

 

كما تركز مباحثات رئيس وزراء الأردن مع كبار المسؤولين اللبنانيين على سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وتسريع وتيرة العمل بإنجاز مشروع ايصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

 

ويرافق رئيس الوزراء الأردني خلال الزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردني مها علي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي.


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