اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:59 م
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دورة لتدريب الأئمة والوعاظ بجامعة الفيوم .. صور

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:16 م
دورة لتدريب الأئمة والوعاظ بجامعة الفيوم .. صور دورة لتدريب الأئمة والوعاظ بجامعة الفيوم
الفيوم – رباب الجالى

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نظمت جامعة الفيوم برئاسة الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم، دورة تدريبية للوعاظ والأئمة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

بدأت فعاليات اليوم  بمحاضرة حول إعراب الآيات القرآنية المختلف عليها في الإعراب الظاهري، حاضر خلالها الدكتور محمد عبد العظيم، الأستاذ بكلية دار العلوم وذلك اليوم الأربعاء  بمدرج 1 بكلية دار العلوم.

أوضح الدكتور محمد عبد العظيم أن معرفة الأوجه الصحيحة لإعراب الآيات يأتي على درجة كبيرة من الأهمية، حيث يمثل ذلك مدخلا للمشككين في صحة القرآن الكريم في بعض الأحيان.

كما استعرض  آيات كريمة من سورة البقرة وإبراهيم والتوبة والأعراف والمنافقون، وبيَّن فيها الأوجه الإعرابية  المختلفة، كما فسَّر أقوال المفسرين والأدباء في سبب مجيء الآيات على هذا النحو الإعرابي البعيد.

حضور فعاليات الدورة التدريبية

حضور فعاليات الدورة التدريبية

 

دورة لتدريب الأئمة والوعاظ بجامعة الفيوم
دورة لتدريب الأئمة والوعاظ بجامعة الفيوم

 


تدريبية الأئمة

جامعة الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

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