دعما لأسطول النقل الجوى.. مصر للطيران تتجه لشراء 9 طائرات قبل نهاية 2023

كتبت نورا فخرى

أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، اتجاه شركة مصر للطيران الشراء 9 طائرات قبل نهاية عام 2023، منها 4 طائرات فى عام 2022 دعما لأسطول النقل الجوى.

وتشير خطة التنمية إلى أنه من المستهدف إضافة عدد 8 طائرات بنظام الإيجار التشغيلى لأسطول شركة مصر للطيران خلال الفترة (فبراير - سبتمبر 2022)، فضلا عن إنشاء مبنى ركاب جديد للهيئة بسعة 4 ملايين راكب / سنة بمطار برج العرب.

يشار إلى أن استثمارات قطاع الطيران المدنى قدرت خلال العام المالى الجارى 21/22 بنحو 4.91 مليار جنيه تمثل استثمارات القطاع الحكومى، منها (ديوان عام وزارة الطيران المدني، الهيئة العامة للأرصاد الجوية) نحو 10% والقطاع الاقتصادى 90% فى ضوء مقترح وزارة الطيران المدنى.