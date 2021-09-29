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دعما لأسطول النقل الجوى.. مصر للطيران تتجه لشراء 9 طائرات قبل نهاية 2023

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 04:30 ص
دعما لأسطول النقل الجوى.. مصر للطيران تتجه لشراء 9 طائرات قبل نهاية 2023 مصر للطيران
كتبت نورا فخرى

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أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، اتجاه شركة مصر للطيران الشراء 9 طائرات قبل نهاية عام 2023، منها 4 طائرات فى عام 2022 دعما لأسطول النقل الجوى. 

وتشير خطة التنمية إلى أنه من المستهدف إضافة عدد 8 طائرات بنظام الإيجار التشغيلى لأسطول شركة مصر للطيران خلال الفترة (فبراير - سبتمبر 2022)، فضلا عن إنشاء مبنى ركاب جديد للهيئة بسعة 4 ملايين راكب / سنة بمطار برج العرب.
 
يشار إلى أن استثمارات قطاع الطيران المدنى قدرت خلال العام المالى الجارى 21/22 بنحو 4.91  مليار جنيه تمثل استثمارات القطاع الحكومى، منها (ديوان عام وزارة الطيران المدني، الهيئة العامة للأرصاد الجوية) نحو 10% والقطاع الاقتصادى 90% فى ضوء مقترح وزارة الطيران المدنى.
 
وجرى تخصيص استثمارات قدرها 4.4 مليار جنيه للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركات التابعة، يمثل نصيب الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية منها نسبة 47.6%، يعقبها شركة ميناء القاهرة الجوى بواقع 45.4%، ثم الشركة الوطنية للملاحة الجوية بنسبة 6.9%، وأخيراً الشركة المصرية القابضة بواقع 0.1%. 

 


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