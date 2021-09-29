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دار الإفتاء: الكلاب ليست نجسة بمذهب المالكية ويجوز تربيتها بغرض الحراسة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:40 م
دار الإفتاء: الكلاب ليست نجسة بمذهب المالكية ويجوز تربيتها بغرض الحراسة كلب - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر إجابة سؤال نصه: "ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟".
 
وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف لأي غرض مباح في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه؛ فالفتوى فى ذلك على مذهب السادة المالكية وهى القول بطهارة الكلب.

حكم تربية الكلاب

كلاب الحراسة

حكم تربية كلاب الحراسة

دار الإفتاء

هل الكلب نجس

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