اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 06:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خطة التنمية الاقتصادية.. تخصيص 400 مليون جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:00 ص
خطة التنمية الاقتصادية.. تخصيص 400 مليون جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية أحد المشروعات العامة المدرجة بخطة قطاع الصحة خلال العام المالي الجاري 2021/22 وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ). 

ووفقا لخطة التنمية يتضمن المشروع أعمال الميكنة والربط والتحول الرقمي للمستشفيات الجامعية، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكافة المترددين للوصول إلى مستوى نضج  طبقا لمنهجية مجتمع المعلومات وإدارة نظم الرعاية الصحية العالمية ( HFMSS ).
 
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن تنفيذ هذا المشروع يستغرق ثلاثة أعوام حتى عام 2023/2024، ومخصص له اعتمادات قدرها 400 مليون جنيه في خطة  العام المالي الجارى 2021/2022.
 
يشار إلى أن الاستثمارات الحكومية فى قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 250%، بحيث تم رصد حجم استثمارات لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه، بِنِسبَة نمو 205٪، في إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة المقدمة للمواطنين.

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الحكومة

الصحة

المستشفيات الجامعية

الميكنه

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة القناة: المستشفيات الجامعية تتحمل 80 % من عبء الخدمات الصحية.. صور

الخميس، 23 سبتمبر 2021 05:15 م

"الأعلى للمستشفيات الجامعية": ميكنة 120 مستشفى جامعيا وأزهريا فى أقل من عام

السبت، 18 سبتمبر 2021 07:08 م

التعليم العالى: تخصيص ما يقرب من 2.7 مليار جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 07:00 م

10 اختصاصات للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.. أبرزها التنسيق والتعاون

الأحد، 12 سبتمبر 2021 08:00 م

ما هى ضوابط وشروط إنشاء المستشفيات الجامعية؟ القانون يجيب

الخميس، 09 سبتمبر 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة