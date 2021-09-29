اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج 12 حالة تحسن من قسم العزل بمستشفى العديسات شرق الأقصر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:53 م
خروج 12 حالة تحسن من قسم العزل بمستشفى العديسات شرق الأقصر خروج 12 حالة تحسن من قسم العزل بمستشفى العديسات شرق الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مستشفى العديسات التخصصى بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، خروج 12 حالة تحسن وتعافى جديدة من فيروس كورونا بعد شفائهم من الفيروس من القسم الداخلى، وسط فرحة من الفريق الطبى بالمستشفى، وذلك فى إطار الإنجازات والجهود المبذولة من إدارة مستشفى العديسات التخصصى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عجمى نائب مدير عام مستشفى العديسات التخصصى للعزل الصحى، أنه يجرى العمل بكل جدية لمسابقة الزمن بل وتخطى معدلات قياسية لتخطى الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية بالمرضى المصابين بكورونا، كما توجه وكافة فريق إدارة المستشفى بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبى والتمريضى على ما بذلوه ويبذلوه من مجهود وتفان فى العمل.

واحتفل الفريق الطبى بالمستشفى بتعافى وخروج 12 حالة بعد تعافيهم داخل العزل من كورونا، وتوجه المدير العام بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبى من أطباء وتمريض وفنين المعمل والاشعة وكافة من يعمل بالمستشفى.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255658 حتى يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 303045 من ضمنهم 255658 حالة تم شفاؤها، و 17263 حالة وفاة.

خروج 12 حالة تحسن من قسم العزل بمستشفى العديسات شرق الأقصر
خروج 12 حالة تحسن من قسم العزل بمستشفى العديسات شرق الأقصر

 

فرحة خروج 12 حالة تحسن من قسم العزل بمستشفى العديسات
فرحة خروج 12 حالة تحسن من قسم العزل بمستشفى العديسات

 


الاقصر

تحسن مصابين بكورونا

اخبار اليوم

مستشفى العديسات

اخبار الاقصر

خروج حالات كورونا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سكرتير عام الأقصر يتابع تطوير ساحة معبد الكرنك استعدادا لافتتاح مشروع الكباش

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:48 ص

تحليق 11 رحلة بالون تقل 150 سائحا أجنبيا ومصريا فى سماء الأقصر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:42 ص

زاهى حواس من موسكو : نبحث عن مقبرة إيمحتب فى سقارة ونفرتيتى بالأقصر

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:28 ص

إضاءة واجهة معابد الكرنك احتفالاً باليوم العالمي للسياحة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:00 ص

شاهد إضاءة واجهة معابد الكرنك احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 07:12 م

محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بيوم السياحة العالمى بحضور ممثلى السياحة والآثار.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:16 م

"عروض فنية وأجواء كرنفالية".. الأقصر تقيم احتفالية اليوم العالمى للسياحة

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة