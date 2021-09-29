الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى العديسات التخصصى بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، خروج 12 حالة تحسن وتعافى جديدة من فيروس كورونا بعد شفائهم من الفيروس من القسم الداخلى، وسط فرحة من الفريق الطبى بالمستشفى، وذلك فى إطار الإنجازات والجهود المبذولة من إدارة مستشفى العديسات التخصصى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عجمى نائب مدير عام مستشفى العديسات التخصصى للعزل الصحى، أنه يجرى العمل بكل جدية لمسابقة الزمن بل وتخطى معدلات قياسية لتخطى الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية بالمرضى المصابين بكورونا، كما توجه وكافة فريق إدارة المستشفى بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبى والتمريضى على ما بذلوه ويبذلوه من مجهود وتفان فى العمل.

واحتفل الفريق الطبى بالمستشفى بتعافى وخروج 12 حالة بعد تعافيهم داخل العزل من كورونا، وتوجه المدير العام بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبى من أطباء وتمريض وفنين المعمل والاشعة وكافة من يعمل بالمستشفى.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255658 حتى يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 303045 من ضمنهم 255658 حالة تم شفاؤها، و 17263 حالة وفاة.



خروج 12 حالة تحسن من قسم العزل بمستشفى العديسات شرق الأقصر