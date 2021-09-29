حياة كريمة.. مياه الفيوم تطلق قافلة مائية بقرية أبو جندير.. صور

الفيوم رباب الجالى

قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم إن إدارة التوعية والإعلام قامت بتنفيذ قافلة مائية بقرية ابوجندير بمركز اطسا، ضمن مبادرة حياه كريمة، بمشاركة إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة العلاقات العامة، وذلك على مدار يومين متتاليين، لتعريف المواطنين بمشروعات مبادرة حياه كريمة والتى يتم تنفيذها داخل قرى مركز اطسا ويوسف الصديق.

وأضاف درة أن القافلة تمت بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية داخل القرية من أجل تحقيق أعلى معدل وعى بالمشاريع التى يتم تنفيذها من جانب الدولة المصرية من أجل الارتقاء بالريف المصرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تم تنفيذ 2 ندوة وعدد 2 ورشة تعليم مبادئ السباكة الداخلية المنزلية الخفيفة للسيدات المترددات على القافلة الطبية و توعيتهم بأهمية مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى وتعريفهم بمبادرة حياه كريمة والمشروعات التى يتم تنفيذها داخل القرية كما تم تنفيذ ندوة ورشة رسم للاطفال وتلاميذ مدرسة أبو جندير الابتدائيه الجديدة هذا بجانب تنفيذ حملات طرق أبواب واستطلاعات رأى ميدانى ومسح ميدانى للعدد 300 منزل داخل القرية بهدف التعرف على احتياجات المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل الشركة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتعريفهم بمبادرة حياة كريمة.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم تنفيذ عدة لقاءات مجتمعية مع أكثر من 200 شخص من المتطوعين والعاملين بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدنى بجانب تنفيذ لقاء مع العاملين داخل الوحدة المحلية بقرية ابوجندير وذلك بهدف تعريفهم بمبادرة حياه كريمة والمجهودات التى تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات داخل الريف المصرى والتى تتضمن حياة كريمة لكل مواطن.



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