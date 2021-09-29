اليوم السابع
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حياة كريمة.. مياه الغربية تشن حملات توعية للمواطنين بقرى مركز زفتى.. صور

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:33 ص
حياة كريمة.. مياه الغربية تشن حملات توعية للمواطنين بقرى مركز زفتى.. صور مياه شرب الغربية تجرى حملات توعيه لترشيد استهلاك المياه
الغربية _ محمد طارق

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نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، حملات توعية بقرى مركز زفتى، وذلك لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها، وذلك بتوجيهات العميد المهندس خالد جمال الدين أحمد، القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية .

وأكد جمال الدين، وفق بيان اليوم، على أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتاً إلي الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة الغربية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

وشملت الحملة العديد من الأنشطة التوعوية، مستهدفةً مختلف الفئات العمرية، وذلك من خلال تنفيذ حملات طرق الأبواب للوصول إلي ربات الأسر بالمنازل، وتوزيع بروشورات وملصقات، وعمل لقاءات مباشرة مع المواطنين، مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوي، بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.

 

مياه شرب الغربية تجرى حملات توعيه لترشيد استهلاك المياه (2)
مياه شرب الغربية تجرى حملات توعيه لترشيد استهلاك المياه

 

مياه شرب الغربية تجرى حملات توعيه لترشيد استهلاك المياه (3)
مياه شرب الغربية تجرى حملات توعيه لترشيد استهلاك المياه

 

مياه شرب الغربية تجرى حملات توعيه لترشيد استهلاك المياه (1)
مياه شرب الغربية تجرى حملات توعيه لترشيد استهلاك المياه 

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