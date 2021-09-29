حكومة الإمارات تؤدي اليمين.. ومحمد بن راشد: منهجيتنا أن نكون أسرع في الإنجاز

وكالات:

أدى وزراء التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في مبنى رئيس الدولة بمجمع قصر الوطن بأبوظبي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واعتماد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث شارك في أداء القسم سبعة وزراء في حكومة الإمارات، يتقدمهم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وأدى اليمين الدستورية كل من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ووزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد عبدالله بن مهير الكتبي، ووزير دولة حمد بن مبارك الشامسي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "شهدت اليوم مع أخي محمد بن زايد، حفظه الله، أداء القسم للتشكيل الوزاري الجديد بالحكومة الاتحادية، منهجيتنا الجديدة واضحة، حكومة أسرع في الإنجاز، أقرب للميدان، محور عملها الإنسان، وطموحاتها أن تسبق نفسها، وتسبق أمسها، وتحقق أفضل حياة لشعبها".

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن حكومة الإمارات بتشكيلها وفريقها الجديد جاء لمضاعفة الإنجاز، وتحقيق تطلعات شعبها خلال الخمسين عاماً القادمة، وتعكس رؤية قائدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لمواكبة التطورات وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، حيث قال "فريق حكومة الإمارات أمامه مسؤوليات لتطوير العمل الحكومي وفق مبادئ الخمسين والتحول لتطبيق المنهجية الجديدة التي اعتمدناها، المستهدفات واضحة لجعل دولتنا في مقدمة دول العالم".