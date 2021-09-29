اليوم السابع
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حريق 6 محال ومكتبات بكفر الشيخ والحماية المدنية تحاول إخماده.. صور

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:28 م
حريق 6 محال ومكتبات بكفر الشيخ والحماية المدنية تحاول إخماده.. صور
كفر الشيخ محمد سليمان

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نشب حريق هائل بـ6 محال للملابس ومكتبات بمنطقة الري المقابلة لجامعة كفر الشيخ بعاصمة المحافظة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية التي تحاول السيطرة على الحريق.
 
وأنتقل على الفور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لمتابعة إخماد الحريق في المحال 6 للملابس ومكتبة مجاورة ما ادى لالتهام محتوياتهما وجار السيطرة عليه بعدما جرى الاتصال بقوات النجدة والحماية المدنية، فجرى الدفع بـ 3 سيارات مطافي للسيطرة على الحريق.
 
وتم  الدفع بسيارات إسعاف لتأمين الحريق، ولم يتم الكشف حتى الان عن وجود مصابين أم لا، كما انتقل ضباط قسم شرطة أول كفر الشيخ، إلى مكان الحريق، لمعرفة أسبابه، فيما ستنتقل الادلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق.
 
ومن المقرر أن تنتقل النيابة العامة إلى مكان الحريق لمعرفة تفاصيل الحريق، حيث يرجح أنه سبب ماس كهربائي في أحد المحل وامتدت النيران للمحلات المجاورة، وجار السيطرة على الحريق منعا لامتداده للمحلات المجاورة.
 
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