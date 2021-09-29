جامعة القاهرة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لأمراض القلب بإنارة مبنى القبة

كتب محمد صبحى

تحتفل جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي لأمراض القلب بالتعاون مع مستشفى وادي النيل، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، والدكتور مديرعام مستشفى وادي النيل، حيث سيتم ليلًا إنارة مبنى قبة الجامعة ومستشفى قصر العيني باللون الأحمر تضامنًا مع مرضى القلب وفي إطار احتفال منظمة الصحة العالمية يوم 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب بهدف التوعية ضد المخاطر التي تتسبب فيها أمراض القلب وخفض معدل انتشارها حول العالم.



وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان إن مشاركة جامعة القاهرة في الاحتفال باليوم العالمي للقلب، يأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم الطبي وخدمة المرضى في مختلف القطاعات الصحية، وتعليم وتدريب وتخريج الأطباء المتخصصين بأعلى درجة من الكفاءة والمهنية الطبية وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وبمعايير عالمية ودولية، بما يساهم في النهضة الصحية على مستوى الدولة المصرية.



وأكد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة رفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على العناية والاهتمام بالصحة بشكل عام، ووضع خطط مستقبلية وبرامج للحد من الإصابة بأمراض القلب، وتحسين الآداء تجاه العناية بمرضى القلب بشكل خاص، موضحًا أن اليوم العالمي للقلب يهدف إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي وعادات غذائية سليمة، والتركيز على أهمية الوقاية من أمراض القلب والحد من مخاطرها، والتمتع بصحة قلبية جيدة.







