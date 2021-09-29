اليوم السابع
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جامعة الأزهر: الحصول على لقاح كورونا شرط للقبول بالمدن الجامعية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 04:00 ص
جامعة الأزهر: الحصول على لقاح كورونا شرط للقبول بالمدن الجامعية جامعة الأزهر -أرشيفية
كتب لؤى على

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ناشدت جامعة الأزهر طلابها سرعة التسجيل للحصول على تطعيم كورونا، لأنه شرط أساسى من شروط القبول فى المدن الجامعية بالعام الدراسى الجديد 2021-2022.
 
وطالبت الجامعة منسوبيها بالقاهرة والأقاليم، سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن موقع جامعة الأزهر موجود ضمن اختيارات الأماكن التي بها نقاط التطعيم على موقع وزارة الصحة.
 
وأوضحت الجامعة، أن تسجيل البيانات الشخصية على موقع وزارة الصحة، من شأنه أن ييسر على منسوبي الجامعة سرعة الحصول على اللقاح، من خلال إرسال رسالة على تليفون الشخص الذي قام بتسجيل بياناته، تطالبه بالتوجه إلى المكان الذي سوف يحصل منه على التطعيم ومعه بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

فيروس كورونا

تطعيم كورونا

المدن الجامعية

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