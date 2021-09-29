تنفيذى الشرقية يوافق على تصاريح وضع فروشات أمام المحلات بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

وافق مجلس تنفيذى محافظة الشرقية برئاسة ممدوح غراب محافظ الشرقية على المذكرة المقدمة من رئاسة حى أول الزقازيق بشأن الحصول على تصاريح لوضع فروشات أمام المحلات بمناسبة المولد النبوى الشريف مقابل تحصيل مبلغ 1500 جنيه للشوارع الرئيسية و 1000 جنيه للشوارع المتوسطة و 500 جنيه للشوارع الجانبية وذلك لحساب النظافة بحى أول على أن يتم تحصيل رسم إشغال 10 جنيهات على كل متر حتى نهاية تلك المناسبة.

وقال المحافظ أنه من غير المسموح التعدى على الشارع وغلقه امام حركة السيارات و المارة بحجة إفتراش أصحاب المحال التجارية ومحلات الحلوى بضاعتهم بالطريق بما يخالف التصريح الممنوح لهم وذلك لإعادة الانضباط للشارع و تحقيق السيولة المرورية.

شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع وكيلى وزارتى التموين و الصحة ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء بتكثيف الحملات التفتسشية والرقابية على المحال الجارية ومحلات بيع الحلوى للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها لكافة الإشتراطات الصحية و البيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، مؤكداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تقدم محافظ الشرقية بأجمل التهانى و أرق الأمنيات لأعضاء الجهاز التنفيذى والقيادات الأمنية و العسكرية وأعضاء مجلسى النواب و الشيوخ و المواطنين بالمحافظة بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف داعيا المولى عز وجل أن يديم على أبناء الشرقية دوام التوفيق و المزيد من التقدم و الإزدهار و تحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.