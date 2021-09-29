تموين سوهاج تحبط محاولة بيع 59 طن أرز وسكر ودقيق مدعم بالسوق السوداء

سوهاج محمود مقبول

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم التحفظ على 57 طن 680 كيلو أرز تموينى قبل بيعها في السوق السوداء، و26 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى 1300 كيلو جرام و250 كيلو جرام سكر.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية حيث تم ضبط مدير مسئول فرع الشركة المصرية لتجارة ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازته وعرض أرز "المنصورة" تموينى وبالفحص الظاهرى بمعرفة اللجنة المشكلة بين وجود سوس وحشرات مما يجعله ضار بالصحة وغير صالح للاستهلاك الآدمي مخالفاً القانون وتم ضبط " 57 " طن أرز تمويني وتم ضبط صاحبة عهدة تموينية وتقيم دائرة مركز البلينا لغلقها محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية وبمراجعة الماكينة الخاصة بالمحل تبين تصرفها فى 680 كيلوجرام أرز تمويني و350 زجاجة زيت تمويني و 280 كيلو سكر تمويني مخالفة القانون.

كما تم ضبط صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز البلينا لقيامه بالتصرف في " 13 " شيكارة دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة مخالفاً القانون، وضبط صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز البلينا لقيامه بالتصرف فى " 13 " شيكارة دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة مخالفاً القانون.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى عدم إنتظام سجل 21 بترول بمحطة البنزين و" 3 " قضايا عدم الإخطار الشهري عن حصة البوتاجاز و" 4 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.