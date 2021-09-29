تعيين الدكتور عماد عبد السلام مستشارا إعلاميّا لرئيس جامعة الفيوم

الفيوم – رباب الجالى

أصدر الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قرار رقم (1449) لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور عماد محمد محمد عبد السلام، الأستاذ المساعد بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية، بكلية الخدمة الاجتماعية، مستشارًا إعلاميًّا للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

وكانت قد أعلنت جامعة الفيوم فى بيان أنها جهزت حملة لإعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب اعتبارا من السبت 2 أكتوبر، للذين قد تلقوا اللقاح فى الفترة من 11 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر على أن تتم عملية تلقى اللقاح كما يلي:

• تم تخصيص نفس المقر الذى تم تلقى الجرعة الأولى فيه داخل كل كلية لتلقى الجرعة الثانية.

• على كل عضو هيئة تدريس أو موظف أو طالب أن يتوجه لكليته فور استقبال الرسالة النصية (SMS) والتى تتضمن موعد تلقيه الجرعة الثانية والتى ترسل تلقائيا بناء على موعد تلقيه الجرعة الأولى وطبقا لمنظومة وزارة الصحة والسكان.

• يجب على الذين قد تلقوا اللقاح فى الفترة من 11 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر أن يتواجدوا بكليتهم فى اليوم والوقت المخصص لهم ومعهم أصل وصورة بطاقة الرقم القومى وكذا الاحتفاظ بالرسالة النصية (SMS) الواردة لهم من وزارة الصحة بموعد تلقى الجرعة الثانية.

• الجدول المرفق بيان بمواعيد تلقى الجرعة الثانية طبقا للمتلقيين الجرعة الأولى فى الفترة من 11 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، و الدكتور رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، و الدكتور محمد محمد صفاء الدين، مدير عام المستشفيات الجامعية، وبالتعاون مع الدكتور حاتم جمال، وكيل مديرية الصحة والسكان بالفيوم.