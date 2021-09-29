تعليم الفيوم يحصد مركز أول جمهورية في المسابقة الثقافية للتربية المسيحية

الفيوم – رباب الجالى

حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى المسابقة التي شارك فيها توجية عام التربية الدينية المسيحية على مستوى الجمهورية.

تم تنظيم المسابقة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبلغ عدد المشاركين 20 مشارك من المعلمين والطلاب بكل مديرية على مستوى الجمهورية ( 5 تلاميذ مرحلة ابتدائي - 5 طلاب مرحلة إعدادي - 5 طلاب مرحلة ثانوية - 5 مشاركين من المعلمين والموجهين)

وحققت الفيوم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى المسابقة ، حيث فاز الطالب بولا عماد ذكي (المرحلة الإعدادية) مدرسة النور للمكفوفين بالفيوم بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية كما فازت الطالبة ميرنا أيمن غبريال بالمرحلة الإعدادية بالمركز الثامن جمهورية ووفازت الطالبة يوستينا زاهر زكي بالمرحلة الثانوية بالمركز التاسع مكرر.

ومن المعلمين فازت مريم عبد النور واصف (معلم خبير) بمدرسة محي الدين ابو العز بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية .

وتقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم و محمد عبدالله وكيل المديرية بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين من الطلاب والمعلمين فى المسابقة وقدم وكيل الوزارة رسالة شكر الي عادل اسحق موجه عام التربية المسيحية بالمديرية وفريق العمل المعاون فى المسابقة وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل وتحقيق مراكز متقدمة فى المسابقة على مستوى الجمهورية.