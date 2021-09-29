تعرف على سبب دخول دراجة نارية مستشفى بالسويس

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صور على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" يظهر خلالها شخصين يستقلان دراجة نارية داخل قسم الاستقبال بإحدى المستشفيات بالسويس.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول صور فوتوغرافية عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يظهر خلالها شخصين يستقلان دراجة نارية وتواجدهما داخل قسم الاستقبال بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة السويس.

وبالفحص أمكن تحديد الدراجة النارية ومستقليها، وتبين أنهما (عاطلين، أحدهما قائد الدراجة النارية) وأنه أثناء تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لزيارة أحد أقاربهما، تقابلا مع (عامل خدمات معاونة بذات المستشفى) وطلب منهما إحضار بعض المستلزمات خاصة بالقسم (2 شيكارة جبس أبيض) وقام بإحضارهما والدخول بالدراجة المشار إليها من أحد الأبواب الجانبية للمستشفى (معين عليها موظف أمن إدارى) والذى سمح لهما بالدخول بها إلى إحدى الغرف بالمستشفى، وأثناء ذلك قام أحد رواد المستشفى (غير محدد) بالتقاط الصور المشار إليها ونشرها على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع أطراف الواقعة والدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بمضمون الفحص فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.