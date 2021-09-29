تراجع كبير لواردات فول الصويا بـ133 مليون دولار فى يونيه الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من فول الصويا تراجعا كبيرا في شهر يونيه الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من فول الصويا 175 مليون و912 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، وفقا لبيانات حكومية، بينما كانت 302 مليون و214 ألف دولار في شهر يونيه عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 133 مليون و302 ألف دولار.

وتشير وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات فول الصويا كانت ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 616 مليون و397 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 874 مليون و501 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 258 مليون و104 ألف دولار، وشملت هذه القائمة واردات كلا من السمسم وبلغت وارداته 2 مليون و113 ألف دولار، مقابل 11 مليون و257 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

وشملت قائمة واردات المواد الخام أيضا كلا من الكبريت الخام بقيمة 12 مليون و180 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 5 ملايين و77 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت فيمتها 7 ملايين و103 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الصلصال الصيني بقيمة 2 مليون و815 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و984 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ مليون و169 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر يونيه الماضي، وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021، مقابل 4.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 27.8٪.