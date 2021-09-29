اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:55 ص
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تحليق 11 رحلة بالون تقل 150 سائحا أجنبيا ومصريا فى سماء الأقصر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:42 ص
تحليق 11 رحلة بالون تقل 150 سائحا أجنبيا ومصريا فى سماء الأقصر سحر البالون الطائر فى غرب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق 11 رحلة من البالون الطائر أقلت على متنها أكثر من 150 سائحا أجنبيا ومصريا، وذلك مع تحسن حالة الطقس وسط التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الجميع، خلال الاستمتاع بالرحلات فى السماء.

وقال مصدر بمطار البالون الطائر، أن الرحلات أقلت أكثر من 150 سائح من دول أسبانيا وفرنسا وبولندا والصين وكوريا وهولندا، مشدداً على إنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة لحماية الأفواج السياحية والعاملين بالبالون من العدوى بفيروس كورونا، حيث إنه تقرر مؤخراً أن تخرج البالونة الواحدة بعدد أقل من السائحين، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى والإقلاع والهبوط بصورة طبيعية تحمى الجميع.

كانت قد أعادت شركات البالون بمحافظة الأقصر، مؤخرا تشغيل البالون وعودة الرحلات من جديد، بعد أن وضعت وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات الاحترازية يجب الالتزام بها من جانب شركات السياحة المختصة بهذا النشاط، فى مقدمتها ضوابط احترازية تتعلق بإجراءات التعقيم وارتداء الكمامات، والعمل بطاقة 50% من الطاقة الاستيعابية مع اتباع الاحترازات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وتقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر، وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصا، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات والنبلاء.

 


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