اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة مستجدات كورونا والاستعداد لبدء الدراسة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:51 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة مستجدات كورونا والاستعداد لبدء الدراسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والاستعداد لبدء العام الدراسى.
 
 
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظتى شمال وجنوب سيناء؛ بشأن الطرح الإلكترونى الأول لعدد من التجمعات التنموية؛ السكنية والزراعية، من خلال التعاقد بنظام التمليك، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
 
 
ووقع البروتوكول كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 
 

اجتماع الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يشهد توقيع الطرح الإلكترونى الأول لتجمعات تنموية بسيناء

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:46 ص

الحكومة: عدم السماح بدخول العاملين للوزارات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:03 م

الحكومة توافق على استصدار قرار جمهورى بالموقع المقترح لإقامة السويس الجديدة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 07:14 م

نيابة عن رئيس الجمهورية.. رئيس الوزراء يلقى كلمة خلال الاجتماع الافتراضى لرؤساء الدول والحكومات.. مدبولى: مصر تعد استراتيجية وطنية لمواجهة تغير المناخ.. وندعو جميع الدول إلى تكثيف التعاون فى مجال اللقاحات.. صور

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 05:40 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة