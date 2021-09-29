المجلس التصديري لمواد البناء: 11% ارتفاعا بصادرات المواسير أول 8 أشهر 2021

كتب – إسلام سعيد

سجلت صادرات مصر من المواسير ارتفاع بنسبة 11 % لتسجل 5 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021، مقابل 4 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء، إن الصادرات إلى تركيا من قطاع المواسير ارتفعت بنسبة 69% لتسجل 1.6 مليون دولار مقابل 980 ألف دولار فقط العام الماضي، وارتفعت الصادرات إلى تونس 73 % لتسجل 500 ألف دولار مقابل 289 ألف دولار

وبلغت صادرات المواسير إلى إيطاليا 405 آلاف دولار خلال الفترة من ينارير إلى إلى أغسطس 2021 مقابل 166 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت الصادرات إلى السعودية ارتفاع كبير لتبلغ 360 ألف دولار مقابل 56 ألف دولار.