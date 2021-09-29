اليوم السابع
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المالية: 17% فقط لم يسجلوا في نظام التسجيل المسبق للشحنات المستوردة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 07:47 م
المالية: 17% فقط لم يسجلوا في نظام التسجيل المسبق للشحنات المستوردة وزارة المالية
كتب رامى محيى الدين

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قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك إن التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، معناه أننا نريد معرفة كل البيانات الخاصة بالشحنة قبل أن تأتى إلى مصر، حتى لا نكتشف الأخطاء أو العيوب أو الضرر عند وصولها إلى مصر، ونضطر إلى حجزها في الجمارك وتشغل أرضية.
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية رشا مجدى: على المستورد أن يرسل إلى الجمارك بأنه يريد شراء سلعة معينة من المصدر المعين، ويأخذ موافقة مسبقة من الجهات لاستيراد السلعة، ويأخذ رقما تعريفيا للشحنة ويتم إخطار البنوك بها، ويكون نفس الرقم على الحاوية وكذلك المصدر، والأوراق تكون مصدقة وكل الناس التى تسير على اللوائح والقوانين سعيدين بهذا النظام ولكن هناك من لا يريد الالتزام.
 
وتابعت: شركات المصدرين الذين سجلوا 37 ألف و7 والمستوردين 17790 و207 توكيلات ملاحية سجل تقريبا 17% لم يسجلوا حتى الآن، وهناك من لا يريد أن يسجل حتى لا تكون كل معاملاته مكشوفة ومن المتوقع ان يتم تشغيل النظام في شهر 7، ولم يتم تأجيله سوى مرة واحدة استجابة للمجتمع التجارى، وتم التجاوب مع الناس لتضبط النظام والوزراة جاهزة للعمل بالنظام منذ أول يوليو.

وزارة المالية

الجارك

التسجيل المسبق للشحنات

الاستيراد والتصدير

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