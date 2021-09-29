القومى للمرأة بشمال سيناء ينفذ ندوات وحملات توعية وتنمية للسيدات والفتيات

شمال سيناء - محمد حسين

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء فعالياته المنوعة لخدمة سيدات وفتيات شمال سيناء فى شتى المجالات.

قالت إحسان داود غالى مقررة الفرع، من بين الأنشطة والفعاليات المقدمة، تنفيذ حملة طرق الأبواب تحت عنوان "المرأة المصرية صانعة السلام" مشاركة بفعاليات ينظمها المجلس بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 27 / 29 سبتمبر الجارى.

أضافت أن الحملات استهدفت استهدفت مناطق ضاحيه السلام المزرعة و اقطيه والمساعيد و حى دريم لاند والسكاسكة وحى ال أيوب والزهور وعاموريه والسبيل والميدان وزاره الخير والريسه وقرية الأمل بإجمالى عدد زيارات 2500 وتوعية 4000 سيدة و170 رجل 400 طفل.

وأوضحت أن فريق من المجلس قام بنقل رسائل الحملة والتى تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعى وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى ذات الأولوية فى مباردة حياة كريمة ، من خلال تعزيز مشاركة المرأة فى ترسيخ قيم السلام و الأمن و ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب.

وقالت انه سبق وتم الانتهاء من تدريب لفرق العمل من الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع ومحامى مكتب الشكاوى، تدريب استهدف التعرف على كيفية نقل رسائل الحملة بطريقة سهلة ومبسطة الى السيدات والاسرة المصرية من خلال التواصل المباشر معهم خلال الحملة.

وقالت انه فى مجال نشر ثقافة العمل الحر بين السيدات عقد فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة شمال سيناء ندوة تحت عنوان "التمكين الاقتصادى للمرأة" بحضور 38 سيده وفتاة وتم توضيح الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات و تضمنت أنواع التدريب الذى يقدمه الجهاز للمرأة وإن المرأة تحصل على 35% من قروض جهاز تنمية المشروعات حسب العقود مع البنك.