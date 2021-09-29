اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القرد بيعمل باديكير.. شاهد الطقوس اليومية للشمبانزى داخل حديقة الحيوان

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:12 م
القرد بيعمل باديكير.. شاهد الطقوس اليومية للشمبانزى داخل حديقة الحيوان حديقة الحيوان
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد بيت الشمبانزي بحديقة الحيوان بالجيزة، إقبال ملحوظ من زوار حديقة الحيوان ، حيث يجذب الأطفال بشكل كبير لما يتمتع به من نسب ذكاء عالية وحركات ترفيهية تضفى حالة من الفرحة والسعادة على الزوار.



ورصد "اليوم السابع" فقرة خاصة من داخل بيت الشمبانزى، حيث قدم الحارس للشمبانزى "الشاى" وهو ما أضفى سعادة كبيرة على الشمبانزى عبر عنها بعدد من الأصوات والحركات التى جذبت الجمهور.

وعقب تقديم الشاى للشمبانزى، حرص "وحيد" الحارس، على تقديم العناية والرعاية الخاصة للشمبانزى، حيث قام الحارس بتنظيف أظافرهم وتقليمها وهو ما قابله الشمبانزى بالفرحة والسعادة نتيجة اهتمام الحارس بهم.


الشمبانزى

بيت الشمبانزى

حديقه الحيوان

حديقه الحيوان بالجيزه

الجيزه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة