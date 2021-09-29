القبض على محام لاتهامه باقتحام مكتب رئيس مدينة بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من القبض محام لاتهامه باقتحام مكتب رئيس مجلس مدينة ابو حمص احتجاجا على تنفيذ قرار إزالة منزل يمتلكه بحرم ترعة المحمودية.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من قسم شرطة ابو حمص وبالفحص تبين قيام أحد المحامين بمركز ابو حمص باقتحام مكتب رئيس المدينة وإتلاف عدد من محتوياته احتجاجا على قيام الوحدة المحلية بإزالة منزل مقام على أملاك الدولة وحرم الرى وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة.