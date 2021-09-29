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القائمة الكاملة للحركة القضائية الجديدة لهيئة مفوضى الدولة لعام 2021-2022

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:02 م
القائمة الكاملة للحركة القضائية الجديدة لهيئة مفوضى الدولة لعام 2021-2022 المستشار محمد محمود حسام الدين
كتب أحمد عبد الهادى

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أصدر المُستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة – قرار رقم 714 لسنة 2021 باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021/2022.

وإليكم النص الكامل للحركة القضائية:- 

وتضمنت الحركة توزيع عدد (1178) عضواً من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.
 
وروعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقُلات مُراعاة لظروف فيروس (كورونا) ، فضلاً عن الاستجابة لرغبات السادة الأعضاء في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص وبمراعاة الظروف المرضية والعائلية وتقريب أعضاء الهيئة من محل إقامتهم دون توطن.
 
وصرح المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة، أن جميع المباني والمقرات تم تجهيزها، وجاري تأسيس المبنى الجديد بمحافظة قنا، كما تم تجهيز جميع الاستراحات لاستقبال السادة الأعضاء.
 

 


مجلس الدولة

الحركة القضائية

مفوضي الدولة

العام القضائي

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