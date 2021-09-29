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العربية: الأمير محمد بن سلمان أكد لمستشار الأمن القومي الأمريكي على مبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 07:15 م
العربية: الأمير محمد بن سلمان أكد لمستشار الأمن القومي الأمريكي على مبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية
كتب أحمد عبد الرحمن

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استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأوضحت العربية أن الأمير محمد بن سلمان بحث مع جيك سوليفان قضايا المنطقة والقضايا المشتركة، مشيرة إلى أن الأمير محمد بن سلمان أكد لجيك سوليفان على مبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن.
 
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي على الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والسعودية، مشددا على التزام واشنطن بدعم دفاع السعودية عن أراضيها.
 
وشدد جيك سوليفان على تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن لهدف السعودية بالدفع نحو حل سياسي في اليمن.
 
ودعتا كل من السعودية وأمريكا لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة اليمن، كما أكدتا أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات مع الحكومة الشرعية.
وقال سوليفان، إن واشنطن ملتزمة بدعم دفاع السعودية ضد هجمات المسيرات والصواريخ المدعومة من إيران.
 

محمد بن سلمان

مستشار الامن القومى

امريكا

اليمن

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