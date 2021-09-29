العراق يعلن إنقاذ 13 زائرا سقطت حافلتهم فى نهر بكربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدنى فى العراق إنقاذ 13 زائرا سقطت حافلتهم فى نهر الحسينية خلال الزيارة الأربعينية بمحافظة كربلاء.
وذكرت المديرية فى بيان صحفى، أن "فرقها أنقذت 13 زائرا بعد غرق باص نوع (هايس) في مياه نهر الحسينية نتيجة عطل ميكانيكى في دواسة الوقود".
وأضافت أن فرقها تمكنت من انتشال سبعة ركاب من النهر بصحة جيدة وإخراج ستة منهم من الحافلة الغارقة ونقلهم إلى مستشفى الحسيني القريب.
يذكرأن، أفاد شبكة السومرية نيوز العراقية، باندلاع حريق قرب باب قبلة الإمام الحسين (عليه السلام) في محافظة كربلاء.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى عن استنفار القوات الأمنية بشكل مكثف في مدينة كربلاء الواقعة وسط البلاد، وذلك لتأمين زيارة العاشر من محرم المعروفة باسم يوم "عاشوراء".
وأفادت الخلية الأمنية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ إن "القوات الأمنية في محافظة كربلاء المقدسة بتشكيلاتها المختلفة وبإشراف قيادة عمليات كربلاء وبمتابعة مباشرة محافظ كربلاء استنفرت جهودها لتأمين زيارة العاشر من محرم وكما أنها تقوم بإزالة كافة العقبات التي تعترض الزائرين لإحياء هذه الشعيرة المقدسة".
وأشار البيان إلى أنه تم إشراك 800 ضابط ومنتسب و45 عجلة إطفاء و3 آليات إنقاذ و10 عجلات حوضية وتأمين العديد من العجلات العسكرية التابعة لوزارات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي للمساهمة في تأمين نقل الزائرين خلال زيارة عاشوراء".
وأضاف أنه " تم أيضا تسجيل مشاركة مميزة من قبل الدوائر الصحية في المحافظة وعجلات الإسعاف وتوفير خمسة مستشفيات متنقلة من قبل هيئة الحشد الشعبي لتقديم العناية والخدمة الصحية للزائرين".
يشار إلى أن محافظة كربلاء العراقية المعروفة بطابعها الديني المقدس، تشهد توافد ملايين الزائرين سيرا على الأقدام، من محافظات البلاد الأخرى، ودول الجوار ، سنويا للمشاركة في إتمام مراسم طقوس شهر محرم ، وأبرزها يوم "عاشوراء" الذي يصادف العاشر من الشهر، وزيارة أربعينية الإمام الحسين، المصادفة في الـ20 من شهر صفر.
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