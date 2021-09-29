العراق يعلن إنقاذ 13 زائرا سقطت حافلتهم فى نهر بكربلاء

كتب محمد جمال

أعلنت مديرية الدفاع المدنى فى العراق إنقاذ 13 زائرا سقطت حافلتهم فى نهر الحسينية خلال الزيارة الأربعينية بمحافظة كربلاء.

وذكرت المديرية فى بيان صحفى، أن "فرقها أنقذت 13 زائرا بعد غرق باص نوع (هايس) في مياه نهر الحسينية نتيجة عطل ميكانيكى في دواسة الوقود".

وأضافت أن فرقها تمكنت من انتشال سبعة ركاب من النهر بصحة جيدة وإخراج ستة منهم من الحافلة الغارقة ونقلهم إلى مستشفى الحسيني القريب.

يذكرأن، أفاد شبكة السومرية نيوز العراقية، باندلاع حريق قرب باب قبلة الإمام الحسين (عليه السلام) في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاث فرق شاركت فى إخماد حريق اندلع في كرفان بأحد الفنادق القريبة من باب قبلة الإمام الحسين (عليه السلام) في محافظة كربلاء".

وأضاف، أن "الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية".